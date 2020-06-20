بدء العد التنازلى لافتتاح قسم سرطان الأطفال بمستشفى أورام الأقصر.. صور

أوشكت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر ، على اختتام استعداداتها التجهيزية قبل افتتاح المرحلة الثالة من المستشفى والتي تتضمن تخصيص قسمًا لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بمواصفات قياسية عالمية.





ويقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه تم وضع حجر الأساس لإنشاءات قسم الأطفال في 18 يناير من العام 2018،، وهي عبارة عن مبنى متكامل، مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، مقرر أن يضم قسم خاص لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى قسم خاص للطوارئ لمرضى أورام الصعيد، ملحق به قسم داخلي، وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة، وزيادة لعدد أسرة المرضى، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض.





وأضاف فؤاد، أنه من المقرر أن يتم إنشاء مركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، وسكن للأطباء والتمريض والفنيين والصيادلة، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية.





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وأشار المدير التنفيذي للمستشفى إلى أنه سيتم توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.





ومن جانبه أوضح الدكتور هاني حسين، مدير المستشفى أن قسم الأطفال سيشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، وسيوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، إلى جانب أنه سيتم من خلال هذه العيادة استقبال الحالات الجديدة وتشخيصها، وكذا تحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها ومحاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.





ولفت إلى أنه سيستفيد من الخبرة التي تكونت لدى المستشفى جراء علاج سرطان الكبار، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع أقسام جراحة الأورام والأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي ، إلى جانب توفير متخصصين في هذه الأقسام للأطفال وبذلك سيتم استقبال الاطفال في هذه الأقسام لتلقي العلاج اللازم، كما تم التنسيق بوجود عيادة متخصصة لعمل فحوصات القلب والأشعة التليفزيونية على القلب المطلوبة قبل إعطاء العلاج الكيماوي وخلال فترات العلاج.





وتابع "حسين" أنه تم إنشاء عيادة متخصصة للأسنان في الأطفال لمتابعة مشاكل الأسنان خلال إعطاء العلاج الكيماوي، بالإضافة إلى مواصلة تكوين مجموعات تختص بتقديم الدعم النفسي لأهل الأطفال خلال رحلة العلاج المليئة بالعديد من الصعوبات، ومن ثم تقدم مستشفى شفاء الأورمان العلاج لسرطان الأطفال في الصعيد ووفق بروتوكولات علاج، وبمقاييس عالمية كما كان معهودًا لها من خلال ما قدمته خلال المرحلتين السابقتين