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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وأنت فى مكانك.. طريقة توثيق عقود الإيجار والأوراق المطلوبة

توثيق عقود الإيجار
توثيق عقود الإيجار

يعد توثيق العقود أمرا هاما يسعى المواطنون إليه فى حالة الرغبة فى توثيق عقود الإيجار والملكية والتي يحتاج الي مجموعة من الخطوات والمستندات .


توثيق عقود الإيجار أو الملكية


ويقدم الشهر العقاري العديد من خدمات للمواطنين بما يضمن حقوقهم وتتضمن خطوات توثيق عقود الإيجار أو الملكية تحضير مجموع من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.

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المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار بالشهر العقاري

وبالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :- 
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.

- وتتضمن الأوراق المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .

- و يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.

المستندات المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار أو الملكية


وهناك مجموعة من المستندات التي يلزم علي الراغبين توثيق عقود الإيجار تحضيرها حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».

- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».

- وتشمل المستندات المطلوبة خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.


- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.

خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية

وتقدم بوابة مصر الرقمية 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والتي تشمل مايلي :-

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- ويمكن للمواطنين من خلال بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

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- تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

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