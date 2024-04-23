طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين عبر خدماتها المميكنة فى ظل التحول الرقمي من بينها تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للراغبين في تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت بشكل بسيط وسهل مع ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات.

تقديم إقرار وحدات سكنية أونلاين



وهناك مجموعة من الخطوات من أجل تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت، مجموعة من النقاط أولها الدخول لبوبة مصر الرقمية.

- تبدء أولي الخطوات بقيام المواطن الراغب فى تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت الدخول إلى منصة «مصر الرقمية»

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة الضرائب العقارية، ثم الضغط على تقديم إقرار الوحدة السكنية.

- أما فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط على «ابدأ الخدمة».

- وبمجرد الضغط على بدء الخدمة سيطلب منك إدخال بيانات العقار مثل المحافظة - المدينة - القرية/الحي - الشارع - المجاورة/المنطقة - رقم العقار - رقم القطعة - رقم البلوك.

- وفى الخطوة التالية يطلب منك تحديد موقع العقار عن طريق الإحداثيات، ثم بعدها تختار الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط التالي.

- وهنا سيطلب منك إدخال بيانات العقار بالتفصيل مثل نوع العقار - تاريخ إتمام بناء العقار - عدد الأدوار - عدد الوحدات بالدور.

- وتستمر عملية إدخال البيانات مثل تاريخ السكن بالوحدة - مساحة الوحدة - طبيعة الوحدة - نوع الوحدة - منظور الوحدة - عدد الغرف - عدد الحمامات - نوع التشطيب - القيمة السوقية للوحدة.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت بتحديد هل يوجد حديقة وعداد كهرباء أم لا، ثم قم برفع سند الملكية بصيغة PDF، ويجب أن يكون الملف بجودة عالية وأقصى حجم 4 ميجا.

- بعدها يظهر لك كافة البيانات التى قمت بإدخالها مع إمكانية التعديل أو الحذف وفى حالة إتمام البيانات تقوم بالضغط على «التالي» لتأكيد البيانات.

- وتشمل الخطوة الأخيرة يظهر أمامك طريقة دفع الرسوم سواء الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية.

الاوراق المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت



وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت ما يلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت مستند الملكية

- كما تشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار إن وجد.