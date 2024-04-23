عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

وحدات سكنية
وحدات سكنية

تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين عبر خدماتها المميكنة فى ظل التحول الرقمي من بينها تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للراغبين في تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت بشكل بسيط وسهل مع ضرورة القيام بمجموعة من الخطوات.

txt

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

txt

قسط 1100 جنيه شهريا.. طرح شقق متشطبة بالكامل في هذا الموعد|تفاصيل

تقديم إقرار وحدات سكنية أونلاين 


وهناك مجموعة من الخطوات من أجل تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت،  مجموعة من النقاط أولها الدخول لبوبة مصر الرقمية.

- تبدء أولي الخطوات بقيام المواطن الراغب فى  تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت الدخول إلى منصة «مصر الرقمية»

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمة الضرائب العقارية، ثم الضغط على تقديم إقرار الوحدة السكنية.

- أما فى هذه الخطوة يقوم المواطن بالضغط على «ابدأ الخدمة».

- وبمجرد الضغط على بدء الخدمة سيطلب منك إدخال بيانات العقار مثل المحافظة - المدينة - القرية/الحي - الشارع - المجاورة/المنطقة - رقم العقار - رقم القطعة - رقم البلوك.

- وفى الخطوة التالية  يطلب منك تحديد موقع العقار عن طريق الإحداثيات، ثم بعدها تختار الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط التالي.

- وهنا سيطلب منك إدخال بيانات العقار بالتفصيل مثل نوع العقار - تاريخ إتمام بناء العقار - عدد الأدوار - عدد الوحدات بالدور.

- وتستمر عملية إدخال البيانات مثل تاريخ السكن بالوحدة - مساحة الوحدة - طبيعة الوحدة - نوع الوحدة - منظور الوحدة - عدد الغرف - عدد الحمامات - نوع التشطيب - القيمة السوقية للوحدة.

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت بتحديد هل يوجد حديقة وعداد كهرباء أم لا، ثم قم برفع سند الملكية بصيغة PDF، ويجب أن يكون الملف بجودة عالية وأقصى حجم 4 ميجا.

- بعدها يظهر لك كافة البيانات التى قمت بإدخالها مع إمكانية التعديل أو الحذف وفى حالة إتمام البيانات تقوم بالضغط على  «التالي» لتأكيد البيانات.

- وتشمل الخطوة الأخيرة يظهر أمامك طريقة دفع الرسوم سواء الدفع ببطاقة الائتمان أو عن طريق المحفظة الإلكترونية.

txt

بشرى للإعلاميين.. الإعلان عن شروط وقيمة شقق العلمين الجديدة – المرحلة الثانية

txt

1200 جنيه ايجار شهريًا .. شروط حجز شقق الإسكان

الاوراق المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت


وتشمل المستندات المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت ما يلي :-

- تشمل المستندات المطلوبة لتقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت مستند الملكية

- كما تشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار إن وجد.

وحدات سكنية اقرار وحدات سكنية تقديم إقرار وحدات سكنية شقق سكنية وحدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن وزارة الإعلام السورية

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

قسط 1100 جنيه شهريا.. طرح شقق متشطبة بالكامل في هذا الموعد|تفاصيل

بشرى للإعلاميين.. الإعلان عن شروط وقيمة شقق العلمين الجديدة – المرحلة الثانية

ترشيحاتنا

الشاهد الثاني في "رشوة الري": تقرير معهد الإنشاءات كشف عدم صلاحية الخرسانة

4 قرارات لرئيس الحكومة تغير نظام الإفراج الجمركي عن البضائع|التفاصيل الكاملة

مقابر جماعية جديدة.. الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة "مرعب"

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

الرئيس الإيراني: لن يتبقى شيء من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ