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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

1200 جنيه ايجار شهريًا .. شروط حجز شقق الإسكان

شقق ايجار 1200 جنيه
شقق ايجار 1200 جنيه ايجار شهريًا

1200 جنيه ايجار شهري بشقق الإسكان بنظام الإيجار 2024، والتي من المقرر أن يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، وهي نحو 1000 شقة سكنية في 3 مناطق مختلفة بنظام الإيجار.

و تعتبر وزارة الإسكان واحدة من الجهات الحكومية التي تعمل بجدية على توفير السكن المناسب للمواطنين، وتتبنى الوزارة مجموعة متنوعة من البرامج بهدف توفير شقق بشروط ميسرة للشباب المقبلين على الزواج، حيث يتم توفير شقق لذوي الدخل المحدود من خلال أحد برامج الإسكان وهو سكن لكل المصريين.

 

شقق ايجار

والأوراق المطلوبة من المواطن للحصول على هذه الوحدات السكنية

 

  • صورة من كشف حساب بنكي.
  • صورة من مستند إثبات الدخل.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من المؤهل الدراسي.
  • صورة من شهادة الميلاد.

 شروط حجز شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

  • لا يحق للمتقدمين الحصول على دعم نقدي في حال سبق لهم الاستفادة من برنامج الإيجار أو يمتلكون وحدة سكنية.
  • يمكن استخدام الوحدات السكنية المعروضة في المستقبل ضمن برنامج التمليك لمنخفضي الدخل.
  • الحد الأقصى للدعم النقدي هو 60 ألف جنيه، ويتراوح بين 2500 جنيه و5000 جنيه شهريًا، ويُصرف خلال فترة الإيجار للمستفيدين بالوحدات السكنية بمساحة 75 متر مربع.
  • الحد الأقصى للدعم النقدي هو 90 ألف جنيه، ويتراوح بين 2500 جنيه و5000 جنيه شهريًا، ويُصرف خلال فترة الإيجار للمستفيدين بالوحدات السكنية بمساحة 90 متر مربع.
  • يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب 2500 جنيه.
  • الحد الأقصى للدخل هو 6000 جنيه للفرد، و8000 جنيه للأسرة.
  • يتم منح الأولوية للمتزوجين الذين يعولون أسرة، ثم المتزوجين، ثم الأعزبين.
  • يجب استخدام الوحدة السكنية لأغراض السكن فقط.
  • يجب أن تكون الوحدة السكنية مقر إقامة رئيسي خلال فترة الإيجار.

شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

 

ويتم طرح هذا الاعلان، في كلا من  

 

  • محافظة الشرقية
  • محافظة بني سويف
  • محافظة الجيزة
  • محافظة المنوفية

خصائص شقق الإسكان وطرق السداد 

 

فيجب أن المدة الإيجارية للوحدات السكنية هي 7 سنوات

ويمكن تجديد المدة حسب رغبة العميل

وتقدم الوحدات بدون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية

و الإيجار الشهري هو 1500 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع

الإيجار الشهري هو 1200 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 75 متر مربع

والإيجار يشمل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة


ويزداد الإيجار بمعدل نسبي يبلغ 7% سنويًا

ويتم سداد قيمة الايجار الشهري بما يقدر 25% من الدخل الشهري

ويقوم الصندوق بتغطية المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن

ويتم سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة

ويتم استرداد المقدم عند انتهاء مدة الإيجار

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