بشرى للإعلاميين.. الإعلان عن شروط وقيمة شقق العلمين الجديدة – المرحلة الثانية

قالت نقابة الاعلاميين، إنه نظرا للإقبال علي الواحدات السكنية التي طرحتها النقابة بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة. فقد اتخذ مجلس النقابة قرارا لفتح باب الحجز للوحدات السكينة للإعلاميين بالشروط والضوابط التي تم إعلانها في طرح المرحلة الأولى.

وأشارت نقابة الإعلاميين إلى أنه تم تخصيص عدد جديد من الواحدات السكنية المميزة بذات المشروع (سكن مصر) بمدينة العلمين الجديدة (المرحلة الثانية).

ولفتت: على الراغبين من الزملاء الإعلاميين في الحصول على الوحدة السكنية استيفاء الأوراق المطلوبة وهي كالتالي :-

تقديم ما يفيد علاقته الرسمية بالنقابة صورة بطاقة عضوية سارية أو صورة تصريح مزاولة مهنة ساري.

وقالت النقابة إنه سوف تطرح هذه الوحدات بأسبقية الحجز، وذلك بداية من اليوم الخميس (28 /3 /2024) حتى الخميس (11 /4 /2024)

وأكدت النقابة، أن الوحدات بمساحات 110 أمتار و120مترا و130 مترا كاملة التشطيب والتسليم قبل الصيف القادم، مشيرة إلى أن سعر المتر يبلغ حوالي 7970 جنيها على أن يتم سداد النسب التالية 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز 1% مصاريف أدارية 5% مجلس أمناء 5% مصاريف إدارية للنقابة.

وأضافت النقابة أنه سيكون سداد باقي ثمن الوحدة على النحو التالي 10% من إجمالي قيمة الوحدات عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأولى من تاريخ الاستلام تسدد مقدما عند التعاقد على أن يتم سداد باقي الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى على سبع سنوات محملة بالأعباء البنكية.

وأوضحت أن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 1% وزارة المالية 5% مصاريف إدارية يستحق القسط الأول منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يقوم المستحقة بتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.