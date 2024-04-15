الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

يبحث المواطنين عن كيفية حجز الشقق الإسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي اهتمت الحكومة بأصحاب الإعاقات بشكل كبير، حيث تسعى لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم، حجز شقق الإسكان للمعاقين 2024 بالشروط المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة 2024

يتم التقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة عن طريق تقديم الوثائق التالية:

سداد مقدم الحجز وتقديم الإيصال بالإضافة إلى تقديم كراسة الشروط الخاصة بالتقديم.

بهذه الطريقة يمكن للأفراد التقدم والحصول على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة بكل يسر وسهولة دون مشقة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وإذا كانت متوفرة، صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.

مليء جميع البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.



شروط التقديم على شقق ذوي الإعاقة

حددت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للفرد المعاق للحصول على وحدة سكنية، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن تكون الإعاقة ضمن إحدى فئات الإعاقة البصرية، أو الذهنية، أو الحركية.

يجب على المتقدم أن يمتلك كارت الخدمات المتكاملة.

يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الجنسية المصرية.

يجب أن لا يكون عمر المعاق الذي يقدم الطلب أقل من 21 عاماً.



شقق

طريقة التقديم على شقة لذوي الاحتياجات الخاصة

يتمكن الأشخاص بسهولة من حجز شقق لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإجراءات التالية: