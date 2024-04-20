رئيس الوزراء: الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي احتياجات المواطنين

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، بتفقد مشروع إسكان “جنة” بمدينة دمياط الجديدة، يرافقوه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على توفير وحدات سكنية تُلبي جميع احتياجات المواطنين خاصة بالمدن الجديدة، وذلك ضمن مخططات التنمية التي وضعتها الدولة، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.

١٤١٦ وحدة سكنية

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٥٩ عمارة بالمشروع بارتفاع ٦ أدوار، بإجمالي عدد ١٤١٦ وحدة سكنية، وبمساحات تتراوح من ١٠٠ إلى ١٥٠ متر مربع، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت ٧٧٥ مليون جنيه، وتم طرح وتخصيص جميع الوحدات السكنية، وجاري تسليمها للمستفيدين منها.

وتفقد رئيس الوزراء عدة نماذج للوحدات السكنية بالمشروع، حيث استمع إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة ٣٣ فدان، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع ١٠٠% تشمل (العمارات، والطرق، والبنية التحتية، وأعمال تنسيق الموقع العام).

وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد خلف الله أن المشروع يتضمن عدد من الخدمات مثل: مسجد بمساحة ٩٧٦م٢، وسوق بعدد ٧ محلات بمساحات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠ م٢، وحمام سباحة بمساحة ١٢٠ م٢.

وأوضح “خلف الله” أن المشروع يتضمن مساحات خضراء تقدر بحوالي ٢٤ ألف متر مربع، مشيراً إلى أن تكلفة أعمال تنسيق الموقع العام والسور والبوابات والطرق بالمشروع بلغت ٣٨,٨ مليون جنيه.