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محافظات

محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب

السبت 20/يونيو/2020 - 12:34 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم، السبت، مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم.


وشدد محافظ الدقهلية على جميع مديري المدارس على منع الحصول على أي تبرعات مالية قائلا: "ليس من المسموح جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور تحت أي مبرر ولأي سبب".


ووجه المحافظ بقيام كل مدرسة بتعليق لوحة واضحة يكتب عليها "نحن لا نقبل أي تبرعات نقدية".


وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض تقرير تفصيلي عن أسباب تأخير صرف السلفة النقدية لبعض المدارس من الإدارات التعليمية، الأمر الذي يعوق تنفيذ بعض الخدمات في تلك المدارس، وذلك استجابة لشكوى عدد من مديري المدارس.


وجدد تأكيده بالقول: "جئنا جميعا لتقديم وتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على تيسير إجراءات تنفيذها بما لا يتعارض مع القانون ولا يتجاوز الإجراءات الصحيحة ودون محاباة لأحد".


وأكد محافظ الدقهلية ضرورة متابعة المخاطبات بين الجهات المختلفة لسرعة تنفيذ مطالب المواطنين، ووجه الشكر للقائمين على العملية التعليمية، مشيرا إلى تميز أهالي الدقهلية في المشاركة المجتمعية في جميع القطاعات والمجالات.


وقال إن جميع التأشيرات الصادرة منه لمديري المدارس باتخاذ اللازم لقبول بعض الطلاب في إطار نسبة 10% تشمل الأكبر سنا من بين المتقدمين ودون تمييز بين أصحاب الطلبات لمنع المحاباة والوساطة.
محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب
محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب
محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب
محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب
محافظ الدقهلية لـ مديري المدارس الخاصة: ممنوع جمع تبرعات نقدية من أولياء الأمور لأي سبب
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