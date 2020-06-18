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تعليم

٤٧الفا و٧٣٢ طالبا وطالبة يستعدون لماراثون الثانوية العامة بالدقهلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:37 م
على عبد الرؤوف وكيل
على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم
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همت الحسينى

كلف  على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم  بالدقهلية الدكتور  احمد هيكل مدير عام التعليم العام بمتابعة مجريات الأمور بجميع الإدارات التعليمية وذلك فى اطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بلجان واستراحات ومراكز توزيع وكنترولات الثانوية العامة )التى تنطلق الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو وتنتهي ٢١ يوليو المقبل في ظل تداعيات فيروس كورونا حيث يؤدى الامتحان ٤٧ الفا ٧٣٢ طالبا وطالبة بالدقهلية.


فيما أكد مدير عام التعليم العام أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ١٥٦ لجنة على مستوى المحافظة بواقع  ١٥٢ لجنة أساسية و لجنة مكفوفين ولجنة المتفوقين ولجنة السجن ولجنة مستشفى الأورام  كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٣٤ استراحة رجال و سيدات  وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.


كما تم تجهيز وتعقيم مركزى توزيع الأسئلة وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة و الاسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه  والتموين والأمن والحماية المدنية كل فى مجاله للمعاونة فى أعمال الثانوية العامة.


ومن جانبه أشار الدكتور احمد هيكل إلى أن المديرية شكلت لجانا لمتابعة جاهزية اللجان ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، كما تم تعليق لوحة استرشادية تحتوى على الاجراءات الاحترازية لمواجة فيروس كورونا وذلك بكل لجنة (مدرسة) كما تم تعليق ملصقات توعية ضد الفيروس بكل فصل.

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