٤٧الفا و٧٣٢ طالبا وطالبة يستعدون لماراثون الثانوية العامة بالدقهلية

كلف على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الدكتور احمد هيكل مدير عام التعليم العام بمتابعة مجريات الأمور بجميع الإدارات التعليمية وذلك فى اطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بلجان واستراحات ومراكز توزيع وكنترولات الثانوية العامة )التى تنطلق الأحد المقبل الموافق ٢١ يونيو وتنتهي ٢١ يوليو المقبل في ظل تداعيات فيروس كورونا حيث يؤدى الامتحان ٤٧ الفا ٧٣٢ طالبا وطالبة بالدقهلية.



فيما أكد مدير عام التعليم العام أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ١٥٦ لجنة على مستوى المحافظة بواقع ١٥٢ لجنة أساسية و لجنة مكفوفين ولجنة المتفوقين ولجنة السجن ولجنة مستشفى الأورام كما تمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها ٣٤ استراحة رجال و سيدات وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة التى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة.



