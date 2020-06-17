محافظ الدقهلية: توفير كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة



وأكد المحافظ على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بجميع اللجان،والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان،مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة الإسعاف وتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة امتحانات.



ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بالتأكيد على توافر مستلزمات وأدوية الاسعافات الأولية بكل لجنة ومرور مديري الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الاشراف الصحي.



وطالب المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتطبيق قرارات الوزارة فيما يتعلق باجراءات دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بعد إجراء الكشف الطبي اليومي عليهم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.



ومن جانبه قال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم إن 47 ألف و732 طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23ألف و56 شعبة علمي علوم ،و8178 علمي رياضة ،و16 ألف و49 شعبة أدبي في 152 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين،ولجنة سجن جمصه،ولجنة المتفوقين،ولجنة مستشفى الأورام ،بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية،وان عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة في اللجنة الواحدة.



وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة على توفير إشراف طبي لكل لجنة امتحانات يضم 200 عضو طبي وتقوم المديرية بالاشراف على مدارس القرى بينما يقوم التأمين الصحي بالاشراف على مدارس المدن،وتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان وكنترولات بعدد 5 سيارات للجان الكبرى،و60 سيارة للجان الفرعية.

واضاف محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل لجان للمرور علي لجان الإمتحانات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب مشيرا الى أنه تم وضع خطة لقيام مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومع الجهات المعنية بتطهير المدارس ولجان الامتحانات وتطهير ورش الشوارع المحيطة ورفع درجة الإستعداد القصوى تحسبًا لاي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.