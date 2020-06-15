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تعليم

لست أقل من العسكري.. تعليم الدقهلية يوجه رسالة شكر لمعلمة رفضت الاعتذار عن الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وجه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التحية والشكر والتقدير لإحدى المعلمات وتدعى "رحاب سامى أحمد على الزيات " المدرسة بمدرسة الفرنسية للغات بالمنصورة لموقفها النبيل تجاة واجبها الوطنى ورفضها الاعتذار عن المشاركة فى أعمال امتحان الثانوية العامة المقرر إجراؤها فى ٢١ يونيو القادم رغم أن لديها ظروفا صعبة تعطى لها الحق فى الاعتذار ولكن ليقينها بالواجب فى مثل هذا الظروف التى تمر به البلاد قررت عدم الاعتذار.

كما تمنى وكيل وزارة التربية والتعليم من جموع المعلمين أن يحذوا حذوها وتكون لهم قدوة فيلبون نداء الواجب الوطنى كما قرر تكريم المعلمة، مؤكدا على أنها تستحق التقدير والاحترام والشكر على ذلك الموقف النبيل التى قامت به تجاه وطنها وطلابها .

وكانت المعلمه "رحاب سامي" دعت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، المعلمين إلى عدم الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة المقرر إجراؤها 21 يونيو الجاري بمحافظات الجمهورية.

وقالت المعلمة عبر صفحتها  "اليوم تسلّمت جواب تكليفى بالملاحظة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، ورغم أن ظروفى تتيح لى الفرصة للاعتذار فلن ولم أعتذر و لست أقل من أخي العسكري على الحدود ولا الضابط الذى يحمى أمن الوطن، ولا أقل من إخوتى الأطباء والممرضين على خط الخطر مع الوباء.. فكل منّا يحارب على جبهته من أجل الوطن".
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لست أقل من العسكري.. تعليم الدقهلية يوجه رسالة شكر لمعلمة رفضت الاعتذار عن الثانوية العامة
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