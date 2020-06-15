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محافظات

بمستشفى قطور.. نجاح فريق طبي في إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا.. صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:24 م
نجاح فريق طبي في
نجاح فريق طبي في إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح فريق طبي بمستشفى قطور المركزي فى إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المريضة والمولود بحالة صحية مستقرة، موضحا أنه تم أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الطاقم الطبي من أخطار تفشي العدوى .


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ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة الشكر للطاقم الطبي على أدائه الناجح مشيدا بأداء جنود الجيش الأبيض من الأطباء وطواقم التمريض فى توفير الرعاية العلاجية الكاملة لمصابي وباء عدوي "كوفيد 19 " على مستوى كافة مستشفيات العزل الصحي .


من جانبه أكد الدكتور رمضان ابو جليل  مدير مستشفى قطور أن المريضة خضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة، مؤكدا إنه تم تأمين فريق المخصص لعملية الولادة بالكامل بكل وسائل الوقاية من بدل عزل وواقيات وجه وماسكات وقفازات، لإجراء العملية.


وأشار "أبو جليل" إلى أن المريضة  خرجت من غرفة العمليات بصحة جيدة .


وأوضح أنه إيداع الطفل بقسم الحضانات بالمستشفى تمهيدًا لعمل مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، ونقل الأم المصابة إلى غرفة الرعاية بقسم العزل بالمستشفى.

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