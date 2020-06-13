استعدادا لامتحانات الثانوية العامة.. محافظ الدقهلية يتفقد مقر توزيع مستلزمات تطهير وتعقيم اللجان



تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم السبت، المقر الرئيسي لتوزيع مستلزمات تطهير لجان امتحانات الثانوية العامة وأدوات الوقاية والحماية للطلاب والمراقبين والإداريين ورؤساء اللجان لتسع محافظات، وذلك بمقر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، وكان في استقباله المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة.







جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات وزارة التربية والتعليم حول سبل حماية الطلاب وكوادر العملية التعليمية خلال الامتحانات.











ووجه المحافظ خلال تفقده مقار تخزين مستلزمات التطهير والتعقيم لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتأكد من توافر أدوات ومعدات الحريق بالمكان حفاظا على الموارد المادية والبشرية في حال حدوث أي طارئ.











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كما تفقد محافظ الدقهلية مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول" يرافقه السيد عبد القادر إبراهيم عبد القادر، رئيس اللجنة.









وأكد مختار ضرورة ضمان النزاهة والشفافية في سير الامتحانات والسهولة واليسر في توزيع أوراق الامتحانات وكراسات الإجابة، مشيرا إلى توفيره لجميع الدعم اللازم لتيسير أداء الأعمال وضمان نزاهتها.











وشدد المحافظ على ضرورة التعقيم والتطهير اليومي لجميع اللجان والمقرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير الأمن والهدوء وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بجميع اللجان والتأكيد على ارتداء الكمامات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تذليل جميع العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والإمكانات أمامهم.











من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الدقهلية هي المركز الرئيسي التي ينطلق منها توزيع المستلزمات الطبية اللازمة التي تشمل كمامات وجوانتيات وفيس شيلد وكاشف حراري، ويتم توزيعها على 9 محافظات هي، الدقهلية، والشرقية، والإسماعلية، ودمياط، وشمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، والغربية، للتوزيع على الطلاب والمراقبين والملاحظين، مقدري الدرجات.







