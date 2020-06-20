AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ردع استباقي.. طارق فهمي: تصريحات السيسي رسالة قوية قبل المعركة الدبلوماسية حول سد النهضة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:54 م
د.طارق فهمي
د.طارق فهمي
Advertisements
قسم الاخبار
قال د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي اليوم، السبت، بعث برسالة هامة أثناء افتتاحه قاعدة عسكرية لها دلالة كبيرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".

وأوضح الدكتور طارق فهمي، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توقيت الرسالة له دلالة، كما أن مكانها له مغزاه خاصةً أزمة سد النهضة.  

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس رسالة ردع مهمة واستباقية قبل المواجهة الدبلوماسية حول سد النهضة. 

وأكد أن الرئيس عندما يطلق هذه التصريحات من قاعدة عسكرية فهذه رسالة كي يتفهم الآخرون أن مصر ليست ضعيفة أو يمكن التعامل معها بصورة عابرة.

يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أفاد بأن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتفقد الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ..وقادرون على الدفاع عن أمن مصر

يحمي ولا يهدد.. الرئيس السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود البلاد

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

ترشيحاتنا

يحمي ولا يهدد.. الرئيس السيسي: الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود البلاد

دعاء لرفع الوباء بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات أنور.. فيديو

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

أخبار السعودية اليوم.. تفاصيل مقتل شاب مصري في جدة.. المملكة تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول.. واستئناف الأنشطة الترفيهية

لأول مرة في مصر..شباب يتطوع لإنشاء مستشفى ميداني لعزل كورونا.. ماذا قالت الصحة؟..شاهد

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ