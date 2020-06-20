ردع استباقي.. طارق فهمي: تصريحات السيسي رسالة قوية قبل المعركة الدبلوماسية حول سد النهضة

قال د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي اليوم، السبت، بعث برسالة هامة أثناء افتتاحه قاعدة عسكرية لها دلالة كبيرة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".





وأوضح الدكتور طارق فهمي، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توقيت الرسالة له دلالة، كما أن مكانها له مغزاه خاصةً أزمة سد النهضة.





وأشار إلى أن تصريحات الرئيس رسالة ردع مهمة واستباقية قبل المواجهة الدبلوماسية حول سد النهضة.





وأكد أن الرئيس عندما يطلق هذه التصريحات من قاعدة عسكرية فهذه رسالة كي يتفهم الآخرون أن مصر ليست ضعيفة أو يمكن التعامل معها بصورة عابرة.



