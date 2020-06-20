بوتين قلق.. الكرملين: لا يثق في قدرة ترامب على تنظيم اتفاقات الأمن الدولي





وقال "بيسكوف"، أثناء برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الأولى للتلفزيون الروسي، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي قلق من أنه لن تكون هناك قريبًا أي اتفاقيات تنظم الأمن الدولي.





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وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن قلق الرئيس بوتين يأتي من شكه في قدرة إدارة ترامب على دعم الاتفاقات المشتركة بين موسكو وواشنطن.





وتابع يساور الرئيس بوتين القلق بشأن مدى ثقته بالاتفاقيات وكيف يمكن أن تكون تصرفات الرئيس ترامب التي يمكن التنبؤ بها.





واستطرد "ربما يفكر الرئيس بوتين في اتخاذ خطوات معينة ليس فقط لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام من هذه الأزمة".





وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن بوتين قلق من أنه في الأشهر القليلة المقبلة لن تكون هناك اتفاقيات تنظم الأمن العالمي.



