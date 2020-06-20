الدوري الإنجليزي.. أوباميانج ولاكازيت يقودان هجوم أرسنال أمام برايتون

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة برايتون بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





واعتمد أرتيتا في خط الهجوم، على الثنائي أليكسندر لاكازيت، و بيير-إيميريك أوباميانج.





وجاء تشكيل آرسنال كالتالي..





بيرند لينو - هيكتور بيليرين - شكودرن موستافي - روب هولدينق - سياد كولاسيناك - نيكولاس بيبي - داني سيبايوس - ماتيو جندوزي - بوكايو ساكا - الكسندر لاكازيت - بيير-إيميريك أوباميانج.



