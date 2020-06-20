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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أوباميانج ولاكازيت يقودان هجوم أرسنال أمام برايتون

السبت 20/يونيو/2020 - 03:45 م
لاكازيت - أوباميانج
لاكازيت - أوباميانج
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إسراء أشرف
أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة برايتون بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

واعتمد أرتيتا في خط الهجوم، على الثنائي أليكسندر لاكازيت، وبيير-إيميريك أوباميانج.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي..

بيرند لينو - هيكتور بيليرين - شكودرن موستافي - روب هولدينق - سياد كولاسيناك - نيكولاس بيبي - داني سيبايوس - ماتيو جندوزي - بوكايو ساكا - الكسندر لاكازيت - بيير-إيميريك أوباميانج.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز الـ15 برصيد 29 نقطة.
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