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رياضة

15 دقيقة.. بايرن ميونيخ يتقدم بالهدف الأول أمام فرايبورج بالدوري الألماني.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:09 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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عبدالله هشام
تقدم فريق بايرن ميونخ بالهدف الاول علي منافسه فرايبورج في المباراة المقامة حاليا علي ملعب اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدورى الالماني . 

شهدت اول 15 دقيقة هجوم شرس من لاعبي فريق بايرن ميونخ حتي سجل جوشوا كيميتش الهدف الاول .


وبدأ بوروسيا دورتموند المباراة بتشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: رومان بوركي
الدفاع: روفائيل جوريرو – ماتيو موري – ماتس هوميلس – لوكاس بيتشيك
الوسط: موري – أكسل فيتسل – إيمري تشان – جيوڤاني رينا
الهجوم: ثورجان هازارد – ايرلينج هالاند – جوليان براندت

في حين جاء تشكيل لايبزيج 

حراسة المرمى: بيتر جولاشي
الدفاع: انخيلينيو – دايوت أوباميكانو – مارسيل هالستنبرج – لوكاس كلوسترمان
الوسط: مارسيل سابيتسر – كيفين كامبل– نوردي ماكيلي
الهجوم: إميل فورسبرج – تيمو فيرنر – باتريك شيك

وتعد المباراة مهمة للفريق في صراع حسم المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بعدما حسم بايرن ميونخ البطولة في الجولة الماضية .

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الألماني برصيد 66 نقطة بينما جاء لايبزيج في المركز الثالث برصيد 63 نقطة .
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