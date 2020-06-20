15 دقيقة.. بايرن ميونيخ يتقدم بالهدف الأول أمام فرايبورج بالدوري الألماني.. فيديو

تقدم فريق بايرن ميونخ بالهدف الاول علي منافسه فرايبورج في المباراة المقامة حاليا علي ملعب اليانز ارينا ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدورى الالماني .





شهدت اول 15 دقيقة هجوم شرس من لاعبي فريق بايرن ميونخ حتي سجل جوشوا كيميتش الهدف الاول .



