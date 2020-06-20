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رياضة

أحمد حجازي يقود تشكيل وست بروميتش أما برمنجهام بالتشامبيونشيب

السبت 20/يونيو/2020 - 04:09 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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محمد السعيد
أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، التشكيل الأساسي لمواجهة برمنجهام، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي " تشامبيونشيب".

وشهدت تشكيلة وست بروميتش الأساسية، تواجد المدافع المصري أحمد حجازي.

وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي:

حراسة المرمى: صامويل جونستون

الدفاع: كيران جيبس - أجايي - أحمد حجازي - فورلونج.

الوسط: ليفرمور - فيليبس - ساويرس - بيريرا.

الهجوم: هال روبسون-  كالوم روبينسون - كانو.

ويشهد اليوم السبت، عودة مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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