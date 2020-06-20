أحمد حجازي يقود تشكيل وست بروميتش أما برمنجهام بالتشامبيونشيب





وشهدت تشكيلة وست بروميتش الأساسية، تواجد المدافع المصري أحمد حجازي.





وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي:





حراسة المرمى: صامويل جونستون





الدفاع: كيران جيبس - أجايي - أحمد حجازي - فورلونج.





الوسط: ليفرمور - فيليبس - ساويرس - بيريرا.





الهجوم: هال روبسون- كالوم روبينسون - كانو.





ويشهد اليوم السبت، عودة مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش، التشكيل الأساسي لمواجهة برمنجهام، ضمن منافسات الجولة الـ 38، من مسابقة الدوري الدرجة الأولى الإنجليزي " تشامبيونشيب".