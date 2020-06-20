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منوعات

لوك جديد.. زوجة وائل جسار فى إطلالة ناعمة عبر إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 05:22 م
وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته
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محمد بدران


نشرت ميري جسار، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار، صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت ميري جسار، بإطلالة صيفية ناعمه داخل سيارتها، ولوك جديد، نالت إعجاب متابعيها.

وصل فيديو كليب الفنان وائل جسار، الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، إلى 3 مليون مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن إيه يجرالي .. أرجوك ما تغيبش ثواني .. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية". 

وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام  .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".

"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، وانتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إخراج: فادي حداد.

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