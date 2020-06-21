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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:02 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم السبت  بعد زيادة طفيفة بمتوسط طفيف لدي محلات الصاغة، قدرها جنيه واحد، بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة نحو 781 جنيه مقابل 780 جنيها أمس بفارق جنيه واحد.

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 893 جنيه مقابل891.40 جنيها أمس بفارق 160 قرشا.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 669 جنيه مقابل668.5 جنيها أمس بفارق 50 قرشا

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 521 جنيه مقابل 520 جنيه أمس بفارق جنيه واحد

في المقابل سجل سعر الجنيه الذهب 6248 جنيه و كيلو الذهب حوالي 892.6 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.8 ألف جنيه.
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