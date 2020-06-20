أسوان يعتمد تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ كشرى بالدورى الممتاز

اعتمد اللواء أحمد سليمان ، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، تشكيل الجهاز الفني المعاون لأحمد كشرى ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء إستئناف عودة واستكمال النشاط الرياضي بالدورى الممتاز .
ويشمل الجهاز الفني لنادي أسوان بعد تغيير المدير الفني والمدرب العام
- مصطفي امين (المشرف العام)
- أحمد عبدالمنعم كشري (المدير الفني)
- أحمد رجب ( مدرب عام )
- احمد مصطفي بيبو ( مدرب )
- أحمد سيد مارادونا ( مدرب )
- أحمد كمال سيد ( مدرب حراس )
-أحمد حيدر (مخطط أحمال )
-وليد عبدالظاهر (أخصائى تأهيل وإصابات)
-حلمى عبدالموجود،ومحمد رجب (مدلك)
الجهاز الإدارى
-مصطفي الشرقاوى (مدير إدارى)
-محمود سمكة(إدارى)
-فاروق زياد (إدارى)
يذكر أن قد قرر مجلس ادارة نادي أسوان الرياضي ،برئاسة اللواء أحمد سليمان ،بعد الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم بحضور أعضاء لجنة الكرة والمدير التنفيذى ،التعاقد مع أحمد كشرى مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم خلفا لمجدى عبدالعاطي الذي قدم استقالته من تدريب الفريق .