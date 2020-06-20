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رياضة

أسوان يعتمد تشكيل الجهاز الفني المعاون لـ كشرى بالدورى الممتاز

السبت 20/يونيو/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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رباب الهوارى


اعتمد اللواء أحمد سليمان ، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، تشكيل الجهاز الفني المعاون لأحمد كشرى ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل بدء إستئناف عودة واستكمال النشاط الرياضي بالدورى الممتاز .


ويشمل الجهاز الفني لنادي أسوان بعد تغيير المدير الفني والمدرب العام 

- مصطفي امين (المشرف العام)
- أحمد عبدالمنعم كشري (المدير الفني)
- أحمد رجب ( مدرب عام )
- احمد مصطفي بيبو ( مدرب )
- أحمد سيد مارادونا ( مدرب )
- أحمد كمال سيد ( مدرب حراس )
-أحمد حيدر (مخطط أحمال )
-وليد عبدالظاهر (أخصائى تأهيل وإصابات)
-حلمى عبدالموجود،ومحمد رجب  (مدلك)

الجهاز الإدارى 
-مصطفي الشرقاوى (مدير إدارى)
-محمود سمكة(إدارى)
-فاروق زياد (إدارى)


يذكر أن قد قرر مجلس ادارة نادي أسوان الرياضي ،برئاسة اللواء أحمد سليمان ،بعد الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم بحضور أعضاء لجنة الكرة والمدير التنفيذى ،التعاقد مع أحمد كشرى مديرا فنيا للفريق الأول بكرة القدم خلفا لمجدى عبدالعاطي الذي قدم استقالته من تدريب الفريق .
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