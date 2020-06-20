وزيرا السياحة والطيران تفقدا الإجراءات الاحترازية في منتجع كليوباترا برفقة النائب أبو العينين .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير السياحة والآثار خالد العناني ، ووزير الطيران الطيار محمد منار ، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، تفقدا منتجع كليوباترا بشرم الشيخ لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورافقهم رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن وزير السياحة الدكتور أجرى جولة تفقدية في منتجع كليوباترا وكان يرافقه النائب أبو العينين.





وتابع : "الوزير خالد العناني تجول داخل منتجع كليوباترا للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية تمهيدا لعودة السياحة ".





وأكمل موسى:" خالد العناني كان حريصا على متابعة كافة التفاصيل داخل منتجع كليوباترا وغيره من المنتجعات والفنادق في شرم الشيخ ".





ولفت إلى أن خالد العناني تفقد كافة تفاصيل الوقاية من كورونا داخل الفنادق"، مضيفا:" وزير السياحة والآثار أشاد بمستوى الإجراءات الاحترازية المنفذة في منتجع كليوباترا".