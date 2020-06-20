حسن السيد: رسائل السيسى تؤكد جاهزية القوات المسلحة لحماية أرض الوطن

أيد اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، الرسائل اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من المنطقة الغربية العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحماية أرض الوطن ومقدرات شعبه ومجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة.





السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة اقرأ ايضا |

وقال لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اكد ان جيش مصر العظيم قادر على دحر جميع اشكال التهديدات، مؤكدًا أن يقرأ التاريخ، سيعي تمامًا، أن مصر دولة قوية بشعبها وكبيرة بجيشها القادر على ردع من تسول له نفسه المساس بحقوقها التاريخية أو سيادتها، وما من تحدي إلا وخرجت منه البلاد وهي أكثر قوة وبأسًا.





وناشد عضو مجلس النواب، ا لمواطنين بمزيد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطنى، حتى وإن كان هناك بعض الخلافات فى وجهات النظر لكن المصريين سيظلوا صفا واحد ضد كل معتد خارجى، وسيقف الجميع فى خندق واحد للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار البلاد





وكان ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".