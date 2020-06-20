حسن السيد: رسائل السيسى تؤكد جاهزية القوات المسلحة لحماية أرض الوطن

أيد اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، الرسائل اعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى من المنطقة الغربية العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحماية أرض الوطن ومقدرات شعبه ومجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة.
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بمزيد من الاصطفاف خلف القيادة السياسية والجيش الوطنى، حتى وإن كان هناك بعض الخلافات فى وجهات النظر لكن المصريين سيظلوا صفا واحد ضد كل معتد خارجى، وسيقف الجميع فى خندق واحد للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار البلاد
وكان ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".