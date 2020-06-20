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حتى 31 أكتوبر.. خالد العناني: إعفاء العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر

السبت 20/يونيو/2020 - 12:00 م
خالد العناني
خالد العناني
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هاني حسين
قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع خالد العناني: "مستعدون لإعادة السياحة الخارجية إلى مصر من أول يوليو في جنوب سيناء  والبحر الأحمر ومطروح".

وأكمل خالد العناني: "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ  بـ 69 فندقًا".

ولفت خالد العناني: "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر".
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