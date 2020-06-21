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رياضة

سعيد لطفي: صفقت لـ أيمن حفني وأنا حكم بعد تسجيله هدفًا عالميًا

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:07 ص
أيمن حفني
أيمن حفني
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حسام الحارتي
أكد سعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، أنه صفق للاعب أيمن حفني خلال إدارته لإحدى المباريات بمشواره التحكيمي.

وقال سعيد لطفي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أيمن حفني حينما كان لاعبًا بصفوف البدرشين سجل هدفًا عالميًا في مرمى جولدي في ظل إدارتي لتلك المباراة بدوري الدرجة الثانية".

وأضاف:" قمت بالتصفيق لأيمن حفني بشكل لا إرادي بعد مهارته الكبيرة التي ظهرت في تسجيله للهدف.

وواصل:" قلبي كان مع الزمالك ولكن ضميري لم يسمح لي يومًا في مجاملة النادي الأبيض".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "الزمالك دائمًا ما يفوز ويحقق الألقاب بمجهوده دون أي تدخلات".
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