سعيد لطفي: صفقت لـ أيمن حفني وأنا حكم بعد تسجيله هدفًا عالميًا

أكد سعيد لطفي ، لاعب الزمالك السابق، أنه صفق للاعب أيمن حفني خلال إدارته لإحدى المباريات بمشواره التحكيمي.





وقال سعيد لطفي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أيمن حفني حينما كان لاعبًا بصفوف البدرشين سجل هدفًا عالميًا في مرمى جولدي في ظل إدارتي لتلك المباراة بدوري الدرجة الثانية".





وأضاف:" قمت بالتصفيق لأيمن حفني بشكل لا إرادي بعد مهارته الكبيرة التي ظهرت في تسجيله للهدف.



