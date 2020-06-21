نائب رئيس البرلمان الليبي: نرحب بما جاء في كلمة الرئيس السيسي

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استعراضه لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.





وبحسب قناة "ليبيا"، قال حومة إن تصريحات الرئيس المصري متناغمة مع إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية ودور مصر يهدف لوقف الاقتتال ويحافظ على الأمن القومي العربي خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي.





وأكد حومة على دور مصر المحوري في حل الأزمة الليبية كدولة جارة تهمها مصلحة الشعب الليبي وتسعى للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.





وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والولايات المتحدة أعلنت وقوفها وتأييدها للجهود المصرية للحل في ليبيا وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.





وذكرت قناة "ليبيا" أن حومة تلقى اتصالا هاتفيا من السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لبحث تطورات الوضع في البلاد والأزمة الراهنة.





وأضافت أن الطرفين ناقشا مبادرة إعلان القاهرة، وإمكانية استئناف الحوار الليبي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، ونتائج الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه كبار المسؤولين هناك، حيث أكد السفير الألماني دعمه لجهود روسيا الاتحادية الرامية إلى تفعيل الحوار السياسي.



