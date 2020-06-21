AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
شاركت إيمان رمضان شقيقة محمد رمضان جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت في الصورة بفستان زفاف من حفل زفافها وعلقت قائلة: "ياااارب عقبال كل البنات احلى يوم في حياتى بجد".


وانهالت عليها تعليقات جمهورها كالاتى:
انتى قمر اوى كده ازاى 
ربنا يسعدك في ايامك الجاية كنتى زى القمر
قمر جدا

و عقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" بعد تعرضها لحملات تنمر"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي". 


وأضافت: "معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد عقد قرانها

أول ظهور لـ محمد رمضان وشقيقته بعد الافراج عن زوجها

بعد القبض على زوجها وتغريمه.. صورة جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. شاهد

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد تنمر رواد السوشيال ميديا عليها

مشاهير تعرضن للتنمر على أشكالهن.. شقيقة محمد رمضان: مقتنعة بشكلي.. وأشهرهن إليسا ودينا الشربيني

‏بعد تعرضها للتنمر.. ١٠ صور تكشف جمال شقيقة محمد رمضان

ترشيحاتنا

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

علاج المغص وغازات البطن عند الأطفال الرضع

بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

AdvertisementS

مشاكل في الرئة ونقص أكسجين.. أزمات صحية تواجه رجاء الجداوي فى عزل ابو خليفة.. تفاصيل

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد فقدانه قرب قاعدة عسكرية قبل يومين

بسبب زيارة عائلية.. مطربة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

متى ستدخل مصر في ليبيا .. السيسي يوضح في 4 نقاط

وزير خارجية أردوغان أدرك أهمية السلام.. أحمد موسى: تركيا استوعبت رسائل الرئيس

الساعة بـ 2000 ريال.. حبس فتاة تستقطب سائحين عرب لممارسة الدعارة عبر فيسبوك

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق | تفاصيل

نشرة السوشيال ميديا | فتاة ثلاثينية تعرض نفسها للزواج.. زوجة وزير الإعلام: حالتنا الصحية تتحسن

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور