بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

شاركت إيمان رمضان شقيقة محمد رمضان جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت في الصورة بفستان زفاف من حفل زفافها وعلقت قائلة: "ياااارب عقبال كل البنات احلى يوم في حياتى بجد".
وانهالت عليها تعليقات جمهورها كالاتى:
انتى قمر اوى كده ازاى
ربنا يسعدك في ايامك الجاية كنتى زى القمر
قمر جدا
و عقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وقالت عبر حسابها على "تويتر" بعد تعرضها لحملات تنمر"في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي".
وأضافت: "معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".