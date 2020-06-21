بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

شاركت إيمان رمضان شقيقة محمد رمضان جمهورها بصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.









وظهرت في الصورة بفستان زفاف من حفل زفافها وعلقت قائلة: "ياااارب عقبال كل البنات احلى يوم في حياتى بجد".







وانهالت عليها تعليقات جمهورها كالاتى:

انتى قمر اوى كده ازاى

ربنا يسعدك في ايامك الجاية كنتى زى القمر

قمر جدا





و عقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.





وقالت عبر حسابها على "تويتر" بعد تعرضها لحملات تنمر"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه، الحمد لله مقتنعة جدا بشكلي".









وأضافت: "معنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا إن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".