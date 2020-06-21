5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

تمثل مناعة الجسم جدار الدفاع الذي يحارب أي ميكروبات وفيروسات مسببة للأمراض، فإذا ضعفت سيصبح الجسم عرضة للمرض بسهولة.



ولكن قوة والمناعة تختلف من جسم لآخر، وهناك العديد من العوامل التي نصادفها يوميًا وتؤثر سلبًا على نظام المناعة لدينا وتجعلك أكثر عرضا للإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، لذا تعرف فيما يلي على العوامل التي تساهم في إضعاف المناعة التى قدمها الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.







الجلوس لفترة طويلة:

يقضي غالبية الأشخاص وقتهم وهم جالسون، خصوصًا في أوقات عملهم، ما يبطئ مستويات الاستقلاب في الجسم، أو مستوى حرق الدهون، والنتيجة هي امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المقوية للمناعة ببطء شديد، ما يضعف المناعة.



تناول الأطعمة المضرة: وهنا لا نقصد الوجبات السريعة فحسب، بل البسكويت والحلويات والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض التي تتلف الخلايا التائية الضرورية لمحاربة الأمراض. لذا، احرص على اختيار الأطعمة المصنوعة بالدقيق الكامل والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.



افتقار الجسم للنوم الكافي:



ينتج الجسم مادة الميلاتونين أثناء النوم، ومن دون هذه المادة لا يستطيع الجسم تصنيع خلايا الدم البيضاء التي تحارب الأجسام المضرة. لهذا، أحرص على النوم لسبع أو ثمان ساعات يوميًا.



الشعور بالتوتر على الدوام:



الشعور الدائم بالتوتر الناتج عن العمل تحت الضغط يزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم ، ما يسبب فقدان التوازن في مستويات الهرمونات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قدرة جهاز المناعة على الاستجابة بسرعة للدفاع عن الجسم.



عدم تناول الدهون الصحية:



تحتوي الأطعمة المعالجة مثل الحلويات والمعلبات وغيرها على الدهون المشبعة.

