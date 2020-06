بدون كمامات أو تباعد.. ترامب يبدأ أول تجمع انتخابي لحملته في تلسا.. فيديو

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تجمعه الانتخابي في تلسا بولاية أوكلاهوما، أمام حشد من مؤيديه على الرغم من أنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبدون كمامات وبدون مراعاة التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن صحته جيدة وإن أصابه شئ سيعلن عنه.

وقال ترامب إنه أنقذ مئات الآلاف من الأرواح، لكننا لم يذكر أحد ذلك لهن وكذلك إغلاق الحدود الأمريكية مع أوروبا، واصفا كورونا مجددا بالفيروس الصيني ممتدحا استجابة إدارته على الوباء، منتقدا تغطية وسائل الإعلام لها.

وأضاف ترامب أن حملته ستلحق بعد 5 أشهر هزيمة نكراء بـ"جو النعسان"، يقصد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومنافسه الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع أن إدارته أنفقت أكثر من 2 تريليون دولار لتعزيز المؤسسة العسكرية.

وكرر ترامب ما قاله في العديد من المناسبات أن أي رئيس في تاريخ الولايات وأي إدراة لم تقم بحجم الإنجازات التي قام بها وإدارته.

وواصل أن مناطق التوتر الأخير في الولايات المتحدة يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأمريكي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وعرضوا الشرطة بالأذى.

