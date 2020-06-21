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توك شو

رغم أنف الحاقدين.. الإعلامية لميس سلامة: البلد دى هتفضل قوية بجيشها وضباطها وشعبها

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:33 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور لطيف
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مصر بلد الحضارة والأصالة والعراقة، معلقة: "البلد دى هتفضل قوية بجيشها وضباطها وشعبها رغم أنف الحاقدين".

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، من خلال تقديمها لبرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن هناك مجهودا كبيرا جدا وملحوظل من قبل الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أننا نشاهد كل إنجاز جديد على أرض الوطن فى ظل مجابهة كورونا، مؤكدة أننا نسعى أن نمر سريعًا من تلك الأزمة، موضحة أن المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة، وأن الدولة تقوى وتسلح أولادها الآن على الحدود لمواجهة أي عدو.

وأكدت أن يوم أمس أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدة رسائل هامة تجعلنا فخورين بجيشنا المصرى وظباطنا الأوفياء، فتحيا مصر 100 مرة ولتحيا مصر الحبيبة.
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