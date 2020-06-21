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أخبار العالم

إطلاق نار في مينيابوليس الأمريكية.. وإصابة 10 أشخاص بجروح خطيرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت شرطة مينيابوليس، صباح اليوم الأحد، عن إصابة عديد من الأشخاص في حادث إطلاق نار في إحدى الضواحي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضافت شرطة المدينة أن حوالي 10 أشخاص أصيبوا بجروح "شديدة الخطورة".

وفي تغريدة لها عي موقع "تويتر"، نصحت شرطة مينيابوليس الجمهور بتجنب المنطقة في أبتاون مينيابوليس، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول إطلاق النار. 

ولم يتم الرد على المكالمات ورسالة البريد الإلكتروني إلى تم إرسالها لشرطة مينيابوليس والتي تطلب المزيد من المعلومات على الفور.

العنوان المقدم يتوافق مع منطقة تجارية بالقرب من مسرح لاندمارك أبتاون والعديد من الحانات والمطاعم.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت "سي إن إن" أنه تم إطلاق نار على شخص آخر عند التقاطع بالقرب من مطعم ويندي، المان الذي قتل فيه الأمريكي ريتشارد بروكس من قبل ضابط شرطة فيأتلانتا .

وقال أنتوني جرانت المتحدث باسم شرطة أتلانتا إن الحادث وقع في حوالي السادسة مساء بتوقيت واشنطن، عندما عثر الضباط على رجل يبلغ من العمر 35 عاما، أصيب برصاصة في ساقه عند تقاطع شارع الجامعة وطريق بريور .
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