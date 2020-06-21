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أخبار البلد

هدية من جمعية تنظيم الأسرة الصينية.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:36 ص
شحنة المساعدات الطبية
شحنة المساعدات الطبية
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محمد وديع
وصلت أمس السبت إلى مطار القاهرة الدولي، شحنة مستلزمات طبية هدية مقدمة من جمعية تنظيم الأسرة الصينية إلى الشعب المصري. 

وشملت الشحنة  110 ألف كمامة جراحية وألف رداء واق و100 ترمومتر للآشعة تحت الحمراء، وقالت السفارة بالقاهرة، إن هذا يدل على عزيمة الصين حكومة وشعبا للتضامن والتكاتف مع الجانب المصري في مكافحة الوباء.

ويتم التعاون مع الجانب المصري في المجالات الصحية كوجه جديد للتعاون بين البلدين، حيث سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين مستشفيات صينية و30 مستشفى أفريقي من بينها مستشفيات في مصر، لرفع قدرة الدول الأفريقية للوقاية من الأمراض خاصة فيروس كورونا المستجد.

وشدد السفير الصيني بالقاهرة أكثر من مرة على أن الدواء الصيني لفيروس كورونا في حالة إنتاجه، سيتم توفيره بسعر مناسب لتمكين الدول النامية من استخدام اللقاح على شرائح كبيرة من المرضى.

وقدّمت الحكومة الصينية ثلاث دفعات من المستلزمات الطبية لــ مصر لمواجهة فيروس بلغ وزنها 35 طنًا.

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هدية من جمعية تنظيم الأسرة الصينية.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة
هدية من جمعية تنظيم الأسرة الصينية.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة
هدية من جمعية تنظيم الأسرة الصينية.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة
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