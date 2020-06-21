هدية من جمعية تنظيم الأسرة الصينية.. شحنة مستلزمات طبية تصل القاهرة

وشملت الشحنة 110 ألف كمامة جراحية وألف رداء واق و100 ترمومتر للآشعة تحت الحمراء، وقالت السفارة بالقاهرة، إن هذا يدل على عزيمة الصين حكومة وشعبا للتضامن والتكاتف مع الجانب المصري في مكافحة الوباء.

ويتم التعاون مع الجانب المصري في المجالات الصحية كوجه جديد للتعاون بين البلدين، حيث سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين مستشفيات صينية و30 مستشفى أفريقي من بينها مستشفيات في مصر، لرفع قدرة الدول الأفريقية للوقاية من الأمراض خاصة فيروس كورونا المستجد.





وشدد السفير الصيني بالقاهرة أكثر من مرة على أن الدواء الصيني لفيروس كورونا في حالة إنتاجه، سيتم توفيره بسعر مناسب لتمكين الدول النامية من استخدام اللقاح على شرائح كبيرة من المرضى.



