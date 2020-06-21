أخبار النصر السعودي.. النادي يغري جالطة سراي للتخلي عن مايكون.. وفيتوريا يقترب من التجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر السعودي، يبذل قصارى جهده من أجل إقناع

جالطة سراي التركي، للتنازل عن المتبقي من عقد البرازيلي مايكون.





وبحسب مصادر صحيفة الشرق الأوسط، فإن إدارة النصر قدمت ما يقارب 15 مليون ريال للنادي التركي من أجل التنازل عن عقد مايكون الذي انتقل للفريق على سبيل الإعارة، لمدة موسم ونصف.





كما تعمل إدارة النصر على حل أزمة الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده قبل عودة المنافسات الرياضية، بعد أن رفض في وقت سابق تمديد عقده 3 أشهر.





أشارت مصادر للصحيفة إلى أن البرازيلي بيتروس أبدى موافقته لإدارة النصر من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.







من جهة أخرى بدأت وجهات النظر بين إدارة النصر والمدرب البرتغالي روي فيتوريا في التقارب بشكل كبير بشأن تجديد عقده لثلاث سنوات مقبلة.





