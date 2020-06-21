أخبار النصر السعودي.. النادي يغري جالطة سراي للتخلي عن مايكون.. وفيتوريا يقترب من التجديد

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي النصر السعودي، يبذل قصارى جهده من أجل إقناع جالطة سراي التركي، للتنازل عن المتبقي من عقد البرازيلي مايكون.
وبحسب مصادر صحيفة الشرق الأوسط، فإن إدارة النصر قدمت ما يقارب 15 مليون ريال للنادي التركي من أجل التنازل عن عقد مايكون الذي انتقل للفريق على سبيل الإعارة، لمدة موسم ونصف.
كما تعمل إدارة النصر على حل أزمة الحارس الأسترالي برادلي جونز، الذي ينتهي عقده قبل عودة المنافسات الرياضية، بعد أن رفض في وقت سابق تمديد عقده 3 أشهر.
أشارت مصادر للصحيفة إلى أن البرازيلي بيتروس أبدى موافقته لإدارة النصر من أجل تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين.
من جهة أخرى بدأت وجهات النظر بين إدارة النصر والمدرب البرتغالي روي فيتوريا في التقارب بشكل كبير بشأن تجديد عقده لثلاث سنوات مقبلة.
ويخضع لاعبو النصر اليوم الأحد، لعدد من الفحوصات البدنية والطبية واللياقية، وذلك استعدادًا للعودة للتدريبات غدًا.
وسيغيب عن التدريبات الرباعي الأجنبي مايكون وبيتروس ونور الدين إمرابط وأحمد موسى، وذلك لوجودهم خارج السعودية، فيما سينضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو والحارس الأسترالي برادلي جونز.
كما لن يتمكن المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا من قيادة تدريبات فريقه لوجوده في البرتغال، وتسعى إدارة النصر لإنهاء الإجراءات الرسمية للسماح بدخول الرباعي وتوفير طائرات خاصة لنقلهم إلى الرياض.
ووضع الجهاز الفني بنادي النصر خطة للعودة باللاعبين بأسرع وقت ممكن حيث سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وذلك حسب نتائج الفحوصات ليكون لكل مجموعة برنامج خاص.
وأضافت الصحيفة، أن فيتوريا طالب إدارة النصر بسرعة توفير متطلبات عودته واللاعبين الأجانب الأربعة إلى الرياض من أجل إعداد الفريق بأفضل وقت ممكن قبل عودة المنافسات 4 أغسطس المقبل، خاصة أن أول لقاء للنصر بعد استئناف الدوري سيكون أمام الهلال، منافسه على اللقب.
وسيغيب عن التدريبات الرباعي الأجنبي مايكون وبيتروس ونور الدين إمرابط وأحمد موسى، وذلك لوجودهم خارج السعودية، فيما سينضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو والحارس الأسترالي برادلي جونز.
كما لن يتمكن المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا من قيادة تدريبات فريقه لوجوده في البرتغال، وتسعى إدارة النصر لإنهاء الإجراءات الرسمية للسماح بدخول الرباعي وتوفير طائرات خاصة لنقلهم إلى الرياض.
ووضع الجهاز الفني بنادي النصر خطة للعودة باللاعبين بأسرع وقت ممكن حيث سيتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات وذلك حسب نتائج الفحوصات ليكون لكل مجموعة برنامج خاص.
وأضافت الصحيفة، أن فيتوريا طالب إدارة النصر بسرعة توفير متطلبات عودته واللاعبين الأجانب الأربعة إلى الرياض من أجل إعداد الفريق بأفضل وقت ممكن قبل عودة المنافسات 4 أغسطس المقبل، خاصة أن أول لقاء للنصر بعد استئناف الدوري سيكون أمام الهلال، منافسه على اللقب.