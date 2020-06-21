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إدارة السيدة زينب التعليمية: كمامة وأدوات تعقيم بلجان الثانوية العامة.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال خالد عبده مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية، إن الإدارة تبذل مجهودا كبيرا جدًا لتأمين الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية الكبائن الخاصة للتعقيم والبوابات.

وأضاف خالد عبده مدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم توفير كلفة أدوات التعقيم للطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى أن طلاب الثانوية العامة آمنين تمامًا داخل المدارس.

وحذر من تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه كتب إرشادات بخط كبير داخل اللجان، مشيرا إلى أن المسافات بين كل طالب وآخر متر ونصف المتر حيث يوجد 14 طالبا فقط داخل اللجنة.

وأوضح أن الطالب يكون مرتدى الكمامة داخل الامتحان ويتم تسليم كل طالب كمامة وقفاز وجراب للحذاء للوقاية، مضيفًا أن مبانى الإدارة كلها بها نوافذ تسمح للتهوية الجيدة.

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم اختارت الأماكن المناسبة لعقد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة وتم استبعاد بعض الفصول من الامتحان بسبب التهوية غير الجيدة أو بسبب ضيق المكان.
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