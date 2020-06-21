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حوادث

بداخله 30 ألف كمامة مغشوشة.. ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:44 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالجيزة وبداخله 30000 كمامة مجهولة المصدر.

ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من (طالب– ربة منزل) باتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على (30000 كمامة منتج نهائى) مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.

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