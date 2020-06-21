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تعليم

للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي شرق أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، حيث تفقد لجان مدرسة اسماعيل القباني الإعدادية بنين والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات والخديجة يوسف الثانوية وطه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق.

وشدد محافظ أسيوط،على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبدالمحسن مدير عام جهاز تنسيق الخدمات بالمديرية وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.

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وتفقد المحافظ لجنة مدرسة اسماعيل القباني الإعدادية بنين ولجنة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق وتفقد الخدمات الأمنية والتقى رئيس كل لجنة واطمان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتويع الكمامات علهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.


واستكمل المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين ولجنة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق والتقى رئيس كل لجنة واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان كما خضع المحافظ لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم مشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مقر غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم والتقى بوكيل الوزارة ومسئولي الغرفة واستمع إلى سير العمل بها وتلقى الشكاوى والبلاغات من رؤساء اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لانتظام  أعمال امتحانات الثانوية العامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد حماية لابنائنا الطلاب وجميع العاملين وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات لانتظام أعمال الامتحانات وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة "كنترول أ " ومركز توزيع الأسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات تتم بعدد 94 لجنة موزعة على مستوى الادارات التعليمية منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن لافتًا إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ 24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ  لافتًا إلى عقد عدة بروتوكولات مع "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الاسئلة فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.
للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة
للاطمئنان على سير الامتحانات.. محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة
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