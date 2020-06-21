مشتبه إصابتها بفيروس كورونا.. نقل طالبة ثانوية عامة إلى مستشفى ديرب نجم

أكد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، نقل طالبة من إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمركز ديرب نجم، إلى مستشفى "ديرب نجم" مصابة بارتفاع في درجة حرارتها، ومشتبه إصابتها بفيروس كورونا المُستجد.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن غرفة العمليات المخصصة لتلقي الشكاوي المتعلقة بالعملية الامتحانية لطلاب الثانوية العامة لم تتلق أي شكوى إلي الآن تتعلق بسير العملية الامتحانية.





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وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم في حديثه لموقع صدي البلد أنه تم توزيع وفتح اللجان في موعدها دون أي تأخير بالإضافة إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الطلاب وتقديم جميع التسهيلات لإنجاح العملية الامتحانية.

واستكمل "عبد الحميد" مؤكدا أن هناك بعض الحالات التي تعرضت اللي تعب بسيط وجار رصدهم وإعطاء بيان بهم وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم دون تأثير علي أدائهم للامتحان.