AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شومان لأئمة الهند: الأزهر يؤمن بالتعددية الفكرية والعيش المشترك

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:27 م
دكتور عباس شومان،
دكتور عباس شومان، الوكيل السابق للأزهر الشريف
Advertisements
محمد شحتة
قال دكتور عباس شومان، الوكيل السابق للأزهر الشريف،  إنه فى  ظل ما يموج به العالم اليوم من اضطرابات وفتن يحاول بعض أصحاب المصالح والأهواء إلصاقها بالرسالات السماوية، لاستغلال كل ما يمكنهم استغلاله لتحقيق مآربهم الخاصة من خلال إشعال فتيل الحروب والصراعات بين البشر، ولا يتورعون عن استغلال الأديان السماوية واتخاذها منطلقًا ومبررًا لما يرتكبونه من جرائم، من خلال التدليس على الناس والتلبيس عليهم بتحريف نصوصها، أو تأويلها تأويلًا فاسدًا، أو اجتزائها من سياقها كما تفعل الجماعات المتطرفة المتشددة . 

جاء ذلك خلال محاضرته عن "التعددية الفكرية فى الإسلام" لأئمة الهند المتدربين عبر تقنية الفيديو كونفرانس التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشهر الجارى  لصقل مواهب أئمة العالم الإسلامى  الدعوية .


وأكد  د. شومان على أن  الله عز وجل قد قيَّض الأزهر الشريف بعلمائه الأجلاء لينفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وليقوموا بدورهم الوطني من خلال الوقوف سدًّا منيعًا أمام الأخطار التي تهدد أمن الأمة فكريًّا وثقافيًّا، ومحاولات النيل من نسيج المجتمع ووحدته واستقراره، وما ذاك إلا لإيمان الأزهر المطلق بالتعددية الفكرية، والمواطنة والعيش المشترك، وقبول الآخر المختلف لغة وفكرًا وثقافة وعقيدة، وهذه طبيعة إنسانية مشتركة ومبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية السمحة.

ووجه فضيلته الأئمة المتدربين بنشر سماحة ورقى  ديننا الإسلامي بمبادئه وتعاليمه التي أرساها قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان،
 كما طالبهم بأن يقتدوا برسولنا الكريم، باندماجهم في مجتمعاتهم التي يعيشون فيها، وأن يكونوا إيجابيين فاعلين بمشاركتهم في نهضة مجتمعاتهم وتطورها وأن يكونوا خير سفراء للاسلام  بأخلاقهم ومعاملتهم ، واحترام ثقافة الآخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شومان لأئمة إندونيسيا: الأزهر لا يكفّر أحدا.. ومنهجه اليسر والوسطية

خريجي الأزهر: نجاح أول تجربة لتدريب الأئمة عبر الفيديو كونفرانس.. صور

أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج أول دفعة من الأئمة الوافدين بنظام التعليم عن بعد

ترشيحاتنا

الانضمام للقلعة البيضاء شرف كبير ..غيلان الشعلالي يعترف بمفاوضات الزمالك

تأجيل عودته للأهلي.. رينيه فايلر يخضع للعزل المنزلي بسبب مخالطته لشخص مصاب بكورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

#أحمد_راضي يتصدر تويتر بعد وفاته متأثرا بكورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

مصادر: الأهلي يتسلم ملعبه الجديد في منتصف يوليو

AdvertisementS

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن لامبورجينى أوروس 2021 الجديدة.. صور

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد