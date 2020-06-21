الثانوية العامة.. تعليم بورسعيد: غياب 30 طالباً وطالبة عن امتحان اللغة العربية.. صور

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور نبوى باهى أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلقى اى شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، لافتا إلى أن اللجنة الفنية أكدت سهولة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية كما أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلاب فى اليوم الأول لامتحان اللغة العربية.





وأضاف باهى أن المنظمين لامتحانات الثانوية العامة سجلوا غياب 30 طالباً وطالبة، فى اليوم الاول للامتحانات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات 5151 طالبا وطالبة، أمام 17 لجنة.



