AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الثانوية العامة.. تعليم بورسعيد: غياب 30 طالباً وطالبة عن امتحان اللغة العربية.. صور

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:37 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الدكتور نبوى باهى أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلقى اى شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، لافتا إلى أن اللجنة الفنية أكدت سهولة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية كما أن الأسئلة راعت الفروق الفردية بين الطلاب فى اليوم الأول لامتحان اللغة العربية.

وأضاف باهى أن المنظمين لامتحانات الثانوية العامة سجلوا غياب 30 طالباً وطالبة، فى اليوم الاول للامتحانات، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات 5151 طالبا وطالبة، أمام 17 لجنة. 

على نفس الصعيد اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة، مؤكدين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة ولكنها نسبة قليل بعضها يتعلق بالنحو والقراءة ولكن مجمل الأسئلة سهل وواضح دون مشكلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تباين آراء طلاب أولى ثانوي حول مستوى أسئلة اللغة العربية.. ولا شكاوى من السيستم

تعليم بورسعيد: لا شكاوى أو استفسارات تخص امتحان الصف الثانى الثانوى من التابلت

مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

خضع للكشف الحراري.. محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة في ههيا

تعليم دمياط: غياب 55 طالبا عن امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

رغم التحذير من التجمعات.. تواجد أولياء الأمور بمحيط لجان الثانوية العامة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

في عيد ميلادها.. صور تبرز جمال نرمين الفقي

فيديوجراف.. بعد الارتباط.. تفاصيل علاقة أحمد فلوكس بالمذيعة ديالا مكي

منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة.. فيديو

بكاش مايوه.. رانيا يوسف تنشر صورة لها من أمام البحر

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

AdvertisementS

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

مدافعا عن سارة حجازي.. نجل هشام سليم يعلن تحوله جنسيا وليس تصحيحا جنسيا.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

مبلغ خرافي وتعاقد سنة واحدة فقط.. شروط تعجيزية من فايلر للاستمرار مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تبرز جمال نرمين الفقي

في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

خمول وشحوب الوجه.. أعراض زيادة الدهون على الكبد