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محافظات

سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عملية الرصف بالأسفلت لشارع صلاح سالم بمدينة دمياط، وذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و طارق بدوى مدير مديرية الطرق.


وحرصت محافظ دمياط على التجول سيرا على الأقدام ، للتجول بين المواطنين والاستماع الى شكواهم متخذة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومرتدية الكمامة الطبية.


وبحثت المحافظ خلال الزيارة كافة المقترحات المًعدة بتخطيط الشارع مروريًا والتى تربط بين عدة مناطق منها شارعى المستشار عبد الرحيم نافع والدكتور عبد العظيم وزير.

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هذا وقد أكدت الدكتورة منال عوض على سرعة الانتهاء من الدراسات المطلوبة ومراعاة مناسيب المنطقة و كذا تنفيذ كافة الأعمال بجميع التقاطعات متضمنة تركيب بلدورات و أعمدة إنارة وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وذلك وفقًا لأسس ومعايير فنية وهندسية سليمة.


هذا وخلال الزيارة.. التقت محافظ دمياط بعدد من المواطنين واستمعت إلى مطالبهم، إذ أكدت أنه سيتم توجيه الأجهزة المعنية بدراسة تلك المطالب وإزالة أسباب الشكوى.
سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين
سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين
سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين
سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين
سيرا على الأقدام وبالكمامة .. محافظ دمياط تستمع لشكوى المواطنين
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