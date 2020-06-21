حصيلة أول أيام الثانوية بالشرقية..اشتباه في إصابة 3 طلاب بكورونا ونقل مراقب للمستشفى

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ان غرفة العمليات المخصصة لمتابعة أمتحانات الثانوية العامة تلقت مجموعة من الشكاوي بأصابة عدد من الطلاب بارتفاع فى درجات الحرارة وأشتباة أصابة بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه أصيب ثلاث من طلاب الثانوية العامة بارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه بفيروس كورونا وتم استدعاء سيارات الإسعاف ونقلهم إلي المستشفي وتم عمل محضر إثبات حالة بذلك .

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وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 فى أول يوم لها للاطمئنان على سير الأمتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات.

وقال المحافظ أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الإمتحانات بجميع المدارس ، بمراكز وقرى المحافظة، وتم وضع إستعدادات لكل الإحتمالات التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعى ، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق من أجل توفير الأجواء المناسبة لنجاح العملية الإمتحانية ورصد أية مشاكل قد تحدث مع توجيه رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتأمين الكهرباء دون إنقطاع وتذليل أى عقبات طوال فترة الإمتحانات وحل كافة المعوقات الطارئة.

وإطمأن المحافظ على تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظرف طارئ و تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تتطلب الأمر.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة وعلى تواصل دائم مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز ، لمتابعة أعمال الإمتحان واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فورا، مؤكدًا أن الغرفة تتلقي تقريرًا دوريًا من المدارس والغرف الفرعية بالإدارات عن أعمال الإمتحانات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.



