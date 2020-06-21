أشتاق إليك.. عاصي الحلاني يوجه رسالة مؤثرة إلى والده احتفالا بعيد الأب

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني على توجيه رسالة لوالده بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشر عاصي الحلاني صورة له برفقة والده الراحل وعلق قائلًا: "ابي الحبيب أردت ان اكتب عنك فإرتعشت يداي كيف أصفك وماذا اقول عنك إرتجف قلبي ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض أشتياق وحنين"
واضاف: "هل أخبرك كم اشتاق إليك أم أخبرك عن حنيني لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذني لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذي لا يفارقني ابدًا .. رحمك الله واسكنك فسيح جنانه 💔
#عيد_الأب #عاصي_الحلاني"
يشار إلى أن عاصي الحلاني، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم عاصي خلال حفل باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.
يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".
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ابي الحبيب أردت ان اكتب عنك فإرتعشت يداي كيف أصفك وماذا اقول عنك إرتجف قلبي ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض أشتياق وحنين هل أخبرك كم اشتاق إليك أم أخبرك عن حنيني لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذني لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذي لا يفارقني ابدًا .. رحمك الله واسكنك فسيح جنانه 💔 #عيد_الأب #عاصي_الحلاني