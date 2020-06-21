أشتاق إليك.. عاصي الحلاني يوجه رسالة مؤثرة إلى والده احتفالا بعيد الأب

حرص الفنان اللبناني عاصي الحلاني على توجيه رسالة لوالده بمناسبة الاحتفال بعيد الأب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





ونشر عاصي الحلاني صورة له برفقة والده الراحل وعلق قائلًا: "ابي الحبيب أردت ان اكتب عنك فإرتعشت يداي كيف أصفك وماذا اقول عنك إرتجف قلبي ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض أشتياق وحنين"





واضاف: "هل أخبرك كم اشتاق إليك أم أخبرك عن حنيني لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذني لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذي لا يفارقني ابدًا .. ‫رحمك الله واسكنك فسيح جنانه 💔‬

#عيد_الأب #عاصي_الحلاني"





يشار إلى أن عاصي الحلاني ، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم عاصي خلال حفل باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.





يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".



