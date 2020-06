أشتاق إليك.. عاصي الحلاني يوجه رسالة مؤثرة إلى والده احتفالا بعيد الأب

View this post on Instagram

ابي الحبيب أردت ان اكتب عنك فإرتعشت يداي كيف أصفك وماذا اقول عنك إرتجف قلبي ففيه من المشاعر لو بحت بها لملأت الأرض أشتياق وحنين هل أخبرك كم اشتاق إليك أم أخبرك عن حنيني لرؤية عينيك أم أخبرك عن لهفة أذني لسماع صوتك وهيبتك وطيفك الذي لا يفارقني ابدًا ..‬ ‫رحمك الله واسكنك فسيح جنانه 💔‬ #عيد_الأب #عاصي_الحلاني