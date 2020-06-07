AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الصمت ليس انطواء.. عاصي الحلاني يوجه رسالة للجمهور.. شاهد

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

حرص الفنان عاصي الحلاني على توجيه رسالة لجمهوره من خلال حسابه عبر "تويتر".


وكتب عاصي:"نقاء القلب ليس عيبًا و التغافل ليس غباءً و التسامح ليس ضعفًا و الصمت ليس انطواءُ بل هي تربية وأخلاق..!.


وكان الفنان عاصى الحلاني قد نشر  فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور  "إنستجرام".


وظهر الحلانى وهو  يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي  الفيديو:‏ قريبا


وجاءت التعليقات كالآتي :

كلنا مستنين 

منور الدنيا 

من اجمل الشخصيات في الدنيا 


اقرا ايضا :


كوليت بولس.. تتغزل في زوجها عاصى الحلانى برسالة رومانسية.. شاهد 


ويذكر ان نشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".


ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاصى الحلانى ينصح متابعيه بهذا الأمر .. تفاصيل

عاصي الحلاني يهنئ متابعيه بعيد الفصح: أعاده الله على الجميع بالخير

إذا ارتاح ضميرك.. عاصى الحلانى يوجه نصائح لمتابعيه

بأغنية لـ وديع الصافي.. عاصي الحلاني يستمتع بوقته في العزل المنزلي

ما أطيب تراب الوطن .. عاصي الحلاني يستعرض مهاراته فى الفروسية .. فيديو

فيديو.. عاصي الحلاني يهنئ الأردن بعيد الاستقلال بأغنية يكفي إنك أردني

ترشيحاتنا

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

وردة وملابس كاجوال.. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

إصابة مدرب فريق شباب الأهلي بفيروس كورونا

الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب

باحث سعودي يحذر من الكمامة لهذه الأسباب

السيناريست عادل صليب يعلن إصابة أحد أفراد عائلته بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. زيوت طبيعية تعالج آلام الظهر في دقائق

تحدوا إجراءات كورونا.. حفل بريطاني مخالف داخل الغابات يتسبب في حوادث خطيرة

شاهد.. أجمل صور القمر الفراولة .. وسبب تسميته بهذا الاسم