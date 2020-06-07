الصمت ليس انطواء.. عاصي الحلاني يوجه رسالة للجمهور.. شاهد

حرص الفنان عاصي الحلاني على توجيه رسالة لجمهوره من خلال حسابه عبر "تويتر".

وكتب عاصي:"نقاء القلب ليس عيبًا و التغافل ليس غباءً و التسامح ليس ضعفًا و الصمت ليس انطواءُ بل هي تربية وأخلاق..!.

وكان الفنان عاصى الحلاني قد نشر فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "إنستجرام".

وظهر الحلانى وهو يغني اغنية " رجعتيني لبدايتي" ، وكتب معلقا علي الفيديو:‏ قريبا

وجاءت التعليقات كالآتي :

كلنا مستنين

منور الدنيا

من اجمل الشخصيات في الدنيا

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ويذكر ان نشر عاصي الحلاني أغنية "بيكفي إنك أردني"، الذي طرحها 2016، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل عام والأردن والشعب الأردني الحبيب بألف خير".

ويستعد عاصي الحلاني لطرح كليب جديد بعنوان "بعشقك"، وسيظهر فيه زوجته وأولاده.