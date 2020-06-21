من يقف وراء المظاهرات الأمريكية؟.. اتهامات كبرى تطارد الملياردير سوروس

ارتبط اسم المستثمر والملياردير والمتبرع السخي، جورج سوروس، بنظريات المؤامرة، حيث اتهم مؤخرا بتدبير وتمويل الاحتجاجات التي انطلقت على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، على يد رجل شرطة أبيض، وتزايد حدة الاتهامات الموجهة إلى سوروس بشكل صارخ خلال الأسابيع الأخيرة.









وبحسب تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، رافقت الاتهامات إعلانات عبر الإنترنت اشترتها جماعات محافظة تدعو السلطات إلى التحقيق مع سوروس في تمويل الإرهاب المحلي وفساده المستمر منذ عقود.









وأضاف التقرير أن سوروس، البالغ من العمر 89 عاما، تبرع بمليارات الدولارات من ثروته الشخصية لقضايا ليبرالية ومعادية للسلطوية في جميع أنحاء العالم ، مما يجعله هدفًا مفضلًا بين الكثير من اليمين. الأمريكي المجري، اليهودي، كان أيضًا هدفا للهجمات المعادية للسامية ونظريات المؤامرة لعقود، ما يجعل مثل هذه الشائعات تنتشر بشكل واسع وسريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.









على مدى أربعة أيام فقط في أواخر مايو ، ارتفع عدد المشاركات السلبية على تويتر حول سوروس من حوالي 20.000 في اليوم إلى أكثر من 500.000 في اليوم ، وفقًا لتحليل من رابطة مكافحة التشهير.









ووجد معهد الحوار الاستراتيجي، وهو مركز أبحاث في لندن يركز على التطرف والاستقطاب، قفزة أكثر وضوحًا على فيسبوك، حيث كان هناك 68،746 إشارة إلى سوروس في شهر مايو الماضي. وكان الرقم القياسي السابق بواقع 38،326 إشارة إلى سوروس كان في أكتوبر 2018 ، عندما زعمت المشاركات الغاضبة أنه كان يساعد قوافل المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة.









بدأت الموجة الجديدة مع ظهور مظاهرات في جميع أنحاء البلاد كردة فعل على وفاة جورج فلويد على أيدي شرطة مينيابوليس. ويصر البعض على أن سوروس مول الاحتجاجات، في حين يقول آخرون إنه تواطأ مع الشرطة لتزوير وفاة فلويد الشهر الماضي. لكن كل الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الاحتجاجات هي ما تبدو عليه: تجمعات الآلاف من الأمريكيين منزعجين من وحشية الشرطة والظلم العنصري.









"سوروس يدفع لنقل المتظاهرين". في الأسبوع الماضي، حظيت الصورة التي تدعي إظهار حافلتين مزينتين بعبارة "فرقة رقص سوروس" باهتمام واسع النطاق. تم الاستشهاد بالصورة كدليل على تورط سوروس في الاحتجاجات ، لكنها كانت زائفة. أظهرت الصورة الأصلية حافلتين غير مميزتين قام شخص ما بتعديلهما لاحقًا لإضافة اللغة التي يفترض أنها تورط سوروس.









"سوروس يضع أكواما من الطوب بالقرب من الاحتجاحات"، كانت من بين الاتهامات التي وجهت إليه كذلك، لكن لم تظهر أية أدلة بشأن وضع الطوب عمدا.









يقول الخبراء الذين يدرسون نظريات المؤامرة إن المزاعم الجديدة حول سوروس هي طريقة لنزع الشرعية عن الاحتجاجات والأسباب الفعلية وراءها. يرى البعض معاداة السامية، أو دورانًا جديدًا على خدعة قديمة، تتلاعب بها عصابة غامضة من الرجال الأغنياء - سواء كانوا المتنورين أو روتشيلدز أو روكفلرز أو بيل جيتس أو سوروس، في الأحداث العالمية.









كان للنظريات عواقب في العالم الحقيقي. في عام 2018، وسط أنباء عن قوافل المهاجرين التي تشق طريقها نحو الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ارتبطت المعلومات الخاطئة عبر الإنترنت حول سوروس بالعنف. ذكر سيزار سايوك، رجل فلوريدا الذي كان مهووسًا بترامب، سوروس عشرات المرات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إرسال القنابل الأنبوبية إلى غرف الأخبار، وكبار الديمقراطيين وسوروس نفسه.



