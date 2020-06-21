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توك شو

بنسميها تطبيل.. وزير التعليم: الإجراءات الاحترازية نجحت بنسبة 95%

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:43 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات الثانوية العامة اليوم تراوحت ما بين 90% و95%.


وتابع الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حدث تكدس من أولياء الأمور في بعض اللجان رغم تحذيرنا، فضلا عن بعض المشكلات الأدائية في بعض اللجان بنسبة صغيرة، وهذه المشاكل لن تكون متواجدة يوم الخميس».


وأضاف «المشكلة أننا في مصر نتحدث عن السلبيات ولا نحب التحدث عن الإيجابيات ونسميها تطبيل»، مشيرا إلى أن القاهرة والإسكندرية والشرقية أكثر محافظات تم رصد مشكلات بها اليوم.


وأكمل «هناك مدارس تستحق التحية على الانضباط لكن السوشيال ميديا تسلط الأضواء على السلبيات وهناك فارق بين شخص يريد عرض مشكلة وآخر يريد التشهير».

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