أخبار البرلمان| زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الـ 5 أول يوليو.. ومطالب بمحاكمة مروج فيديو علاج مصابي كورونا بالأعشاب

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 12 يونيو:بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليوتمويل يصل لـ 100 مليون دولار.. صناعة النواب توضح الفوائد العائدة على مشروعات القطاع الخاصجريمة نصب.. برلماني يطالب بمحاكمة مروجي فيديو علاج فيروس كورونا بالأعشابلا تحافظ على صحة العاملين.. بيان برلماني عاجل بسبب إهمال شركة القاهرة للأدوية للإجراءات الاحترازيةإعفاءات تأشيرة الدخول.. سياحة النواب تكشف جهود الدولة لجذب السياحعودة السياحة.. اقتصادية النواب توضح مميزات الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى مصر