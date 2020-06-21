تمويل يصل لـ 100 مليون دولار.. صناعة النواب توضح الفوائد العائدة على مشروعات القطاع الخاص

أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تقديم طلب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذى وافق عليه البنك لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار ، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.





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وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بفيروس كورونا وخصوصا المشروعات الصغيرة ، لافتًا إلى أن التمويل الذى أعلنته الوزيرة بشأن 100 مليون دولار سيكون له مردود إيجابى فى تجاوز أزمة وباء كورونا العالمى.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القرض بفائدة ميسرة ولفترات طويلة للسداد يمكن مصر من تجاوز فترة أزمة كورونا وخصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بدفع رواتب للعاملين بها وهذا التمويل يجعلها تستمر فى هذا الأمر.





وأشار النائب إلى أن البنك المركزى قدم مبادرات عديدة للسياحة والمقاولات وغيرها، وهذا القرض يستكمل ما بدأه البنك المركزي لتغطية عجز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لوقفها مرة أخرى على أرض صلبة؛ مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.



