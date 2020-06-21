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برلمان

تمويل يصل لـ 100 مليون دولار.. صناعة النواب توضح الفوائد العائدة على مشروعات القطاع الخاص

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:08 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تقديم طلب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذى وافق عليه البنك لتمويل البنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضها لمشروعات القطاع الخاص فى مصر.

وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرًا بفيروس كورونا وخصوصا المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن التمويل الذى أعلنته الوزيرة بشأن 100 مليون دولار سيكون له مردود إيجابى فى تجاوز أزمة وباء كورونا العالمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا القرض بفائدة ميسرة ولفترات طويلة للسداد يمكن مصر من تجاوز فترة أزمة كورونا وخصوصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بدفع رواتب للعاملين بها وهذا التمويل يجعلها تستمر فى هذا الأمر.

وأشار النائب إلى أن البنك المركزى قدم مبادرات عديدة للسياحة والمقاولات وغيرها، وهذا القرض يستكمل ما بدأه البنك المركزي لتغطية عجز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها لوقفها مرة أخرى على أرض صلبة؛ مما يعود بالنفع على المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى.

يأتى ذلك بعد أن أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن البنك الأوروبى لإعا​دة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه مشروعات القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.

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