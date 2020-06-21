إعفاءات تأشيرة الدخول.. سياحة النواب تكشف جهود الدولة لجذب السياح

أشاد حسين خاطر، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في اعتماد برامج تحفيزية لتشجيع السياحة الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.
وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وأصبحت السياحة فى وضع صعب فى مصر ولا توجد نشاطات سياحية، مؤكدًا أن قرار وزير السياحة يؤكدة عملية تنشيطها مرة أخرى وتقديم حوافز تدفع السائحين للقدوم إلى مصر مرة أخرى مع تقديم الضمانات الصحية المناسبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبالغ التى تؤخذ من السائح نظير تقديم التأشيرة كبيرة وإعفاء السائح منها يتيح له فرصة قوية لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة العملة الصعبة وفرص العمل.
وأكد النائب أن من ضمن المحفزات والتطويرات التي قامت بها الدولة خلال الأيام الجارية متحف شرم الشيخ الجديد الذي يبلغ 3 آلاف متر ويضم جميع الآثار المكتشفة من سقارة، لافتًا إلى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة تقوم بها وزارة الصحة للعاملين بالسياحة والسائحين حال تواجدهم.