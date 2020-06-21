إعفاءات تأشيرة الدخول.. سياحة النواب تكشف جهود الدولة لجذب السياح

أشاد حسين خاطر، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بجهود الدولة التي تجلت في اعتماد برامج تحفيزية لتشجيع السياحة الفترة الجارية عن طريق إعفاء مواطني العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر . برامجتحفيزية





وقال "خاطر" لـ"صدى البلد"، إنه منذ ظهور فيروس كورونا فى البلاد وأصبحت السياحة فى وضع صعب فى مصر ولا توجد نشاطات سياحية، مؤكدًا أن قرار وزير السياحة يؤكدة عملية تنشيطها مرة أخرى وتقديم حوافز تدفع السائحين للقدوم إلى مصر مرة أخرى مع تقديم الضمانات الصحية المناسبة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبالغ التى تؤخذ من السائح نظير تقديم التأشيرة كبيرة وإعفاء السائح منها يتيح له فرصة قوية لجذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر مما يعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة العملة الصعبة وفرص العمل.





وأكد النائب أن من ضمن المحفزات والتطويرات التي قامت بها الدولة خلال الأيام الجارية متحف شرم الشيخ الجديد الذي يبلغ 3 آلاف متر ويضم جميع الآثار المكتشفة من سقارة، لافتًا إلى أن هناك إجراءات احترازية كبيرة تقوم بها وزارة الصحة للعاملين بالسياحة والسائحين حال تواجدهم.





يأتى ذلك بعد أن قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع خالد العناني: " مستعدون لإعادة السياحة الخارجية إ لى مصر من أول يوليو في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".

وأكمل خالد العناني: "لدينا أكثر من 1200 فندق في مصر وما حصل على تراخيص العمل حوالي 30 % بحوالي 350 فندقًا 20 % منها في شرم الشيخ بـ 69 فندقًا".

ولفت خالد العناني: "تم اعتماد برامج تحفيز غير مسبوقة وتم إعفاء التأشيرة السياحية لكل مواطني العالم حتى 31 أكتوبر".



