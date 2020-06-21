عودة السياحة.. اقتصادية النواب توضح مميزات الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى مصر

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة في اعتماد برنامج تحفيزى لتشجيع السياحة خلال الفترة القادمة عن طريق إعفاء مواطنى العالم من التأشيرة السياحية إلى مصر.





وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن مصر بنسبة كبيرة تعتمد على السياحة فى اقتصادها من حيث ايراداتها التى تصب فى خزينة الدولة بشكل مباشر من العملة الصعبة فضلا عن فرص تشغيل الشباب، مؤكدًا أن إيرادات السياحة خلال الفترة ماقبل كورونا وصلت 13 مليار دولار وذلك يؤكد أهميتها الكبيرة فى تحسين الأقتصاد.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من الإيجابيات التى أعلنت عنها الدولة أيضا بالنسبة للفنادق التى سوف تحصل على تراخيص لاستقبال السائحين ضرورة وجود غرفة طبية للطوارئ في حال اكتشاف أي اصابة من فيروس كورونا او غيره من الفيروسات الاخرى.





وتابع النائب حديثة:" عودة السياحة مره أخرى يجب أن تكون من أولويات الدولة فى الفترة الراهنة نظرا للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا".





يأتى ذلك بعد أن قال خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه قام بزيارة شرم الشيخ والغردقة ومطار الغردقة، بالإضافة إلى التعرف على ضوابط وزارة الطيران وتمت زيارة الفنادق للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف خالد العناني في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " تفقدنا منتجع كليوباترا وأنا مطمئن لأن كل الأماكن التي زرتها هي أكثر أمنًا وبها ظروف صحية مناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا".



