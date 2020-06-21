جريمة نصب.. برلماني يطالب بمحاكمة مروجي فيديو علاج فيروس كورونا بالأعشاب

طالب النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة ضد مروجي مقطع فيديو العلاج بالأعشاب لمصابى فيروس كورونا .





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وقال "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة والسكان، إن هناك تصريحات خطيرة أكد فيها الدكتور على عبد الله، رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية، أن ما تناوله فيديو العلاج بالأعشاب لمصابى فيروس كورونا جريمة ونصب باسم العلاج بالأعشاب، وأنه يجب على نقابة الصيادلة تقديم هذا الشخص للجنة تأديب، إضافةً إلى تأكيدها أنه لا يوجد أى عشب للعلاج يكون ثمن الكيس منه أو الجرعة خمسمائة جنيه، فهذا الأمر الذى يتم تداوله عملية نصب كاملة، وأن الطب الحديث استخلص عددا من الأعشاب فى إنتاج عدد من الأدوية طبقا لأبحاث ودراسات.





وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد "أين وزارة الصحة والسكان؟ وأين نقابة الصيادلة من هذه الكوارث التى يمكن أن تتسبب فى مضاعفات خطيرة للمصابين بفيروس كورونا؟".



